Макгрегор: чувствую, что следующим будет бой с Фергюсоном

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор намекнул, что его следующим соперником станет временный чемпион организации в этой весовой категории Тони Фергюсон.

«Многие хотят ухватиться за меня, причём это люди из разных видов спорта и разных организаций. Это длится уже долгое время, так что для меня это обыденность. Знаю, что на бой со мной есть много претендентов в UFC, а также в боксе. Меня, конечно же, интересует поединок в UFC. Я хочу защитить свой титул. У нас есть боец со званием временного чемпиона. Чувствую, что с ним будет следующий бой. Посмотрим, как пройдут переговоры», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Тони Фергюсон завоевал звание временного чемпиона организации в лёгком весе 7 октября, когда победил Кевина Ли.