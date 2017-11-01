Кузьмин: к поединку с Брауном готовлюсь как к последнему бою в жизни

Российский супертяжеловес Сергей Кузьмин (11-0, 8 КО) рассказал о подготовке к назначенному на 27 ноября поединку за вакантный титул WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе против экс-чемпиона мира Лукаса Брауна (25-0, 22 КО).



«Подготовка проходит в штатном режиме, всё по плану. Спарринги уже начались недели три назад, уже спаррингую в полную силу. Всё отлично. Все условия для того чтобы отлично подготовиться к бою.



В основном спарринг-партнёры — это американцы и латиноамериканцы, ну, из известных сейчас Доминик Бризил. Он готовился к своему бою, с ним спарринговался. И ещё несколько спарринг-партнёров у меня есть, так что всё нормально.



Соперник у меня очень хороший, с хорошим послужным списком. Я готовлюсь как к последнему бою в своей жизни», — рассказал Кузьмин в интервью пресс-службе промоутерской компании «Мир бокса».

Видео доступно на официальном канале «Мира бокса» в YouTube.