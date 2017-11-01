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Кузьмин: к поединку с Брауном готовлюсь как к последнему бою в жизни

1 ноября 2017, среда. 12:33 Бокс/ММА

Российский супертяжеловес Сергей Кузьмин (11-0, 8 КО) рассказал о подготовке к назначенному на 27 ноября поединку за вакантный титул WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе против экс-чемпиона мира Лукаса Брауна (25-0, 22 КО).

«Подготовка проходит в штатном режиме, всё по плану. Спарринги уже начались недели три назад, уже спаррингую в полную силу. Всё отлично. Все условия для того чтобы отлично подготовиться к бою.

В основном спарринг-партнёры — это американцы и латиноамериканцы, ну, из известных сейчас Доминик Бризил. Он готовился к своему бою, с ним спарринговался. И ещё несколько спарринг-партнёров у меня есть, так что всё нормально.

Соперник у меня очень хороший, с хорошим послужным списком. Я готовлюсь как к последнему бою в своей жизни», — рассказал Кузьмин в интервью пресс-службе промоутерской компании «Мир бокса».

Видео доступно на официальном канале «Мира бокса» в YouTube.

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
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Сергей Кузьмин
Новости. Бокс/ММА
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