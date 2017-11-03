Стиверн: если мне придётся убить Уайлдера, я сделаю это с улыбкой на лице

В ночь с 4 на 5 ноября в Бруклине состоится большой вечер бокса, главным событием которого станет встреча между чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером и бывшим обладателем этого титула Бермейном Стиверном.

В преддверии противостояния последний обещает вернуть себе утраченную регалию и стать двукратным чемпионом мира.

«Я не обращаю внимание на то, что пишут в СМИ и социальных сетях. Но одна вещь привлекла моё внимание. Уайлдер сказал, что он боится за мою жизнь. Мужик, ты боишься за мою жизнь? ты серьёзно? я не переживаю за твою жизнь, потому что я — убийца. Если мне придётся тебя убить, чтобы завоевать титул, то я сделаю это. Более того, я сделаю это с улыбкой на лице.

4 ноября я стану двукратным чемпионом мира в супертяжёлом весе, я обещаю. Ты можешь улыбаться, но в субботу тебе будет не до смеха. Я отправлю тебя домой без пояса", — приводит слова Стиверна BoxingScene.