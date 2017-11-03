Всемирная боксёрская ассоциация приняла решение отстранить кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса от соревнований на один год, сообщает официальный сайт организации. Таким образом, Ортис дисквалифицирован до 22 сентября 2018 года и лишён звания официального претендента на чемпионский пояс в супертяжёлом весе, будучи исключённым из рейтингов организации.
Стоит отметить, что проба В кубинского спортсмена не была вскрыта в связи с тем, что Ортис не отправил соответствующий запрос в WBA. Напомним, что в крови Ортиса были обнаружены хлортиазид и гидрохлортиазид. Для Ортиса это уже вторая история с применением допинга — в 2014 году кубинец отстранялся от соревнований условно.
Ортис дисквалифицирован на один год
Всемирная боксёрская ассоциация приняла решение отстранить кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса от соревнований на один год, сообщает официальный сайт организации. Таким образом, Ортис дисквалифицирован до 22 сентября 2018 года и лишён звания официального претендента на чемпионский пояс в супертяжёлом весе, будучи исключённым из рейтингов организации.
Источник: Официальный сайт WBA Сообщить об ошибке