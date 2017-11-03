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175 лет назад 2016
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Ортис дисквалифицирован на один год

Бокс/ММА

Всемирная боксёрская ассоциация приняла решение отстранить кубинского супертяжеловеса Луиса Ортиса от соревнований на один год, сообщает официальный сайт организации. Таким образом, Ортис дисквалифицирован до 22 сентября 2018 года и лишён звания официального претендента на чемпионский пояс в супертяжёлом весе, будучи исключённым из рейтингов организации.

Стоит отметить, что проба В кубинского спортсмена не была вскрыта в связи с тем, что Ортис не отправил соответствующий запрос в WBA. Напомним, что в крови Ортиса были обнаружены хлортиазид и гидрохлортиазид. Для Ортиса это уже вторая история с применением допинга — в 2014 году кубинец отстранялся от соревнований условно.

Источник: Официальный сайт WBA Сообщить об ошибке
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