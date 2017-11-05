Поветкин не прочь сразиться с Уайлдером и Джошуа

Российский супертяжеловес Александр Поветкин в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Екатеринбурге, заявил о своём желании встретиться на ринге с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и обладателем поясов IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа. Россиянин проведёт свой следующий бой 15 декабря в Екатеринбурге против румынского боксёра Кристиана Хаммера.



«Уайлдер и Джошуа — сильные, хорошие боксёры с хорошим ударом. И с тем, и с другим получится красочный бой», — рассказал Поветкин.



Последний раз Поветкин выходил на ринг в июле этого года против Андрея Руденко, которого победил по очкам, завоевав вакантные титулы WBA Continental и WBO Internationa.