Сулейман о победе Уайлдера: это были Али, Тайсон и Холмс в одном лице

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал победу чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера над Бермейном Стиверном в матче-реванше, который состоялся 4 ноября в США.



«Это была серьёзная заявка от нашего чемпиона в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера. Хотя некоторые предпочитают критиковать и ставить под сомнение способности Стиверна, я хочу похвалить Уайлдера, атлетичного, сильного и быстрого. Я не видел такого быстрого и точного джеба у супертяжеловесов со времён Ларри Холомса.



Стиверн рассчитывал джеб и хорошо двигал головой, выжидая подходящего момента для контратаки. А затем Уайлдер выбросил «бомбу», которая приземлилсь точно в подбородок Бермейну, и он упал. Уайлдер стоял над ним, крича: «Вставай». Это заставило меня вспомнить Мохаммеда Али. Но Уайлдер кричал с такой яростью, что это не было похоже на шоу, это было по-настоящему.



Стиверн падал снова и снова. Нокаут в первом раунде, как в старые добрые времена Майка Тайсона. Итак, в прошлую субботу я увидел троих из Зала славы бокса — Али, Тайсона и Холмса, и все они были в одном лице», — цитирует Сулеймана BoxingScene.