Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что WBC снял пожизненную дисквалификацию с Александра Поветкина, которая была на него наложена из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил.



«Я обещал, что мы добьёмся справедливости в отношении Сани Поветкина. Так вот: несколько месяцев назад мы добились оправдания во всех организациях кроме WBC, и вот теперь и WBC прислал нам сегодня письмо о том, что с Поветкина снимается пожизненная дисквалификация, начиная с 6 декабря он может официально проводить бои по WBC, а с января будет возвращён в официальный рейтинг. По мельдонию фактически он признан невиновным, по остарину признано, что остарин не принимался намеренно (попал в организм с пищевой добавкой). Это первый случай в истории бокса, когда боксёр выбирается из таких проблем. В Америке или Европе это означало бы однозначный конец карьеры. А мы вот своих не бросаем», — написал Рябинский в своём «инстаграме».