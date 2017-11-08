Анкалаев дебютирует в UFC 17 марта 2018 года в бою с Полом Крейгом

Двукратный чемпион мира по ММА Магомед Анкалаев дебютирует в UFC 17 Марта 2018 года. Соперником российского спортсмена станет шотландец Пол Крейг. Место проведения боя пока не сообщается.



На счету Крейга три поединка в UFC, в которых он одержал одну победу и дважды потерпел поражение, причём оба раза — нокаутом, Крейг является экс-чемпионом таких организаций, как Fightstar Championship и BAMMA. В мировом рейтинге он располагается на 69-м месте.

Анкалаев в июне 2016 года стал мастером спорта международного класса по ММА. Он первый спортсмен, удостоившийся данного статуса.