Уайлдер: не удивляйтесь, если я уничтожу Джошуа, как уничтожил Стиверна

Чемпион мира в супертяжёлом вес по версии WBC Деонтей Уайлдер считает, что может победить чемпиона IBF/IBO/WBA Энтони Джошуа нокаутом в первом раунде, как это сделал в недавнем бою с Бермейном Стиверном.



“Стили делают поединки. Я знаю, что бой Владимира Кличко с Джошуа был отличным. Мой стиль и стиль Джошуа не смешиваются. Мой стиль идеально подходит под Джошуа. Я — бумага, накрывающая его камень, я — ножницы, разрезающие его бумагу. Не удивляйтесь, если увидите повтор моего выступления, когда я уничтожил Бермейна Стиверна в первом раунде”, — цитирует Уайлдера BoxingScene.