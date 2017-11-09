Головкин: хочу сказать Альваресу, что не стоит так нагло обманывать болельщиков

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC Геннадий Головкин считает, что команда Сауля Альвареса намеренно вводит болельщиков в заблуждение, рассказывая, что мексиканец на самом деле выиграл бой, в котором судьи зафиксировали ничью.



«Если бы на самом деле Альварес выиграл этот бой, навряд ли бы дали ту же ничью. Я считаю, что всё было сделано для того, чтобы Канело по крайней мере не проиграл этот бой. Но судьи в конце концов поставили ничью. Я не хочу сейчас говорить о счёте 118:110 — это очень глупый счёт. Хоть Альварес и его команда кричат на каждом углу, что они победили, я считаю, что, если бы они победили, бой бы ушёл в ту сторону. И я хочу не то что дать совет, а просто напомнить, что не стоит так внаглую обманывать всех фанатов бокса», — рассказал Головкин в интервью TheRingDigital.