Алду, Ламас и Свонсон заявили о готовности сразиться с Холлоуэем на UFC 218

После новости о том, что претендент на титул чемпиона UFC в полулёгком весе Фрэнки Эдгар получил травму и не сможет сразиться с Максом Холлоуэем, сразу несколько бойцов выразили готовность выйти в восьмиугольник с чемпионом.



О готовности провести бой с Холлоуэем на турнире UFC 218 в своих аккаунтах в «Твиттере» заявили Каб Свонсон и Риакрдо Ламас.



Также встретиться с действующим чемпионом непрочь и Жозе Алду, которого Холлоуэй победил в титульном бою на турнире UFC 212. «Я готов драться за титул с Холлоуэем. Дайте мне мой реванш. Эй, Холлоуэй, я хочу вернуть свой титул. Я заслуживаю реванша. Давай сделаем это», — написал Альду в своём микроблоге.