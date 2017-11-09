Сен-Пьер: нет такого понятия, как «лучший боец всех времён»

Чемпион UFC в среднем весе Жорж Сен-Пьер прокомментировал многочисленные высказывания о себе. После триумфального возвращения канадца в октагон в минувшие выходные многие называют его величайшим бойцом смешанных единоборств всех времён.

«Нет такого понятия, как «лучший боец всех времён». Все мы выступаем в различных условиях. У всех нас разные проблемы. Даже если ты думаешь, что ты лучший, это не значит, что ты никогда не проиграешь. Это не значит, что никто не сумеет побить тебя.

К примеру, я дрался с Биспингом и побил его в конкретный вечер, в конкретном месте и в конкрентый момент. Но это не значит, что он не сможет победить меня завтра. Это то же самое, что мы видим в баскетболе, хоккее или бейсболе. Нет команд, которые не проигрывают.

Возможно, однажды я совершу ошибку и проиграю парню, который не так хорош, как я, но в остальных 9 случаях из 10 я побью его. Так что такого понятия, как «лучший боец всех врёмен», просто нет, это иллюзия. Каждый может побить каждого. Ты можешь быть лучшим сегодня, но может не быть таковым завтра. Таков спорт», — приводит слова Сен-Пьера MMAWeekly.