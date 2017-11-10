Павлович сразится с Сидельниковым в главном бою турнира Fight Nights Global 79

19 ноября в Пензе состоится турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 79, в рамках которого будет проведено 10 поединков, включая титульный бой в супертяжёлом весе между Сергем Павловичем и Кириллом Сидельниковым.

Ещё 31 марта эти бойцы должны были поставить точку в розыгрыше Гран-при Fight Nights Global, но поединок был отменён по причине травмы Кирилла. Сергей Павлович (11-0-0) в отсутствие старооскольца завоевал вакантный титул, выиграв в пятираундовом сражении у чемпиона мира по боевому самбо Михаила Мохнаткина.

«Помимо победы над Мохнаткиным, в коллекции ростовчанина трофеи в поединках с Шабаном Ка, Багой Агаевым и Алексеем Кудиным. И, несомненно, бой с Сидельниковым — это возможность доказать всему миру, что Павлович перерос из подающего большие надежды проспекта, перерос в бойца мирового уровня.

Кирилл Сидельников (11-4-0) – легенда боевого самбо. Старооскольский спортсмен из знаменитой команды FEDOR TEAM к 29 годам успел 5 раз покорить титул чемпиона мира и 6 раз — чемпиона Европы по боевому самбо. Помимо выдающихся успехов в любительском спорте, Кирилл заметно преуспел и в профессиональном ММА. На счету протеже Федора Емельяненко победы над Крисом Барнеттом, Рубеном Вольфом и опытнейшим Багой Агаевым. Интриги поединку добавляет встреча между Кириллом и Сергеем на одном из турниров по рукопашному бою, завершившаяся победой нокаутом Сидельникова", — отмечается в пресс-релизе организаторов турнира.