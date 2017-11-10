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В Казахстане откроют музей в честь Головкина

Бокс/ММА

В декабре 2017 года в Караганде планируют открыть музей в честь казахстанского боксёра Геннадия Головкина, сообщает «Караганда онлайн».

Среди экспонатов будет несколько пар перчаток и кроссовок Головкина; шапан с золотыми буквами «GGG», в котором Геннадий выходил на ринг; форма, состоящая из шорт, майки и плаща, в которой непобеждённый боксёр участвовал в Олимпийских играх. В планах отвести специальное место для грамот, которые Головкин получил в детские годы. На данный момент они хранятся в семье спортсмена.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Геннадий Головкин
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