В Казахстане откроют музей в честь Головкина

В декабре 2017 года в Караганде планируют открыть музей в честь казахстанского боксёра Геннадия Головкина, сообщает «Караганда онлайн».



Среди экспонатов будет несколько пар перчаток и кроссовок Головкина; шапан с золотыми буквами «GGG», в котором Геннадий выходил на ринг; форма, состоящая из шорт, майки и плаща, в которой непобеждённый боксёр участвовал в Олимпийских играх. В планах отвести специальное место для грамот, которые Головкин получил в детские годы. На данный момент они хранятся в семье спортсмена.