M-1 Challenge 85: Исмагулов победил бразильца Карранку

В Москве завершился турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 85. В главном поединке вечера россиянин Дамир Исмагулов одержал победу над бразильским спортсменом Рожерио Карранкой.



M-1 Challenge 85. Москва. Россия



Главный бой вечера



До 71 кг. Рожерио Карранка (Бразилия) — Дамир Исмагулов (Россия). Победа россиянина единогласным решением судей.



Остальные бои



До 56,7 кг. Важа Циптаури (Грузия) победил Фредерико «Muskito» Гутцвиллера (Швейцария) удушающим приемом.



Свыше 93 кг. Максим Якобюк (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») победил Виктора «Татра» Трушова (Old Guard) удушающим приемом.



До 61,2 кг. Сергей Клюев (Сочи Star) победил Оскара Суареса (Испания) удушающим приемом.



До 65,8 кг. Андрей «Iron» Лежнев (Украина) победил Ильфата Амирова (Evolve Gym) раздельным решением судей.



До 84 кг. Виталий Слипенко (GM Gym, Lifestyle и Сечь PRO) победил Кристиана Перака (Хорватия) удушающим приемом.



До 61,3 кг. Джош Реттингхаус (США) победил Александра Лунгу (Украина) раздельным решением судей.



До 70,3 кг. Руслан Рахмонкулов (Ural Top Team и команда «Рать») победил Максима Дивнича (Москва) раздельным решением судей.



До 56,7 кг. Арман «Мустафа Озтюрк» Ашимов (Казахстан) победил Родриго «Bad Boy» Мелонио (Бразилия) нокаутом.



До 93 кг. Гига Кухалашвили (Strela Promotion) победил Себастьяна Хайля (Германия) техническим нокаутом.



До 70,3 кг. Абубакар Местоев (Республика Ингушетия) победил Алексея Махно (Industrials Team и Evolve Gym) нокаутом.



До 65,8 кг. Нэйт «The Train» Ландвер (США) победил Виктора Колесника («Кузня») раздельным решением судей.