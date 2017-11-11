Арум: в 147 фунтах Теренс Кроуфорд будет ещё сильнее

Американский промоутер Боб Арум считает, что бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд будет ещё сильнее во втором полусреднем весе.



«Я знаю, что ему было очень тяжело сделать вес 140 фунтов перед последним боем (с Индонго), хотя со стороны так не казалось. Но я знаю, что перед взвешиванием были вопросы относительно того, сможет ли он уложиться в лимит. И он всё ещё продолжал драться так, как умеет. Он невероятный талант.



Я действительно верю, что у него не будет проблем с весом в 147 фунтах. Когда он перешёл из 135 в 140 — это было легко. С годами гонять вес становится всё тяжелее и тяжелее. Поэтому я думаю, что он будет намного сильнее и, безусловно, счастливее в 147 фунтах», — цитирует Арума BoxingScene.

