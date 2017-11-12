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Бой Холлоуэй — Алду станет главным событием турнира UFC 218

Бокс/ММА

2 декабря в Детройте (Мичиган, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 218. Его главным событием должен был стать поединок между чемпионом в полулёгком весе Максом Холлоуэем и Фрэнки Эдгаром.

Последний вынужден был сняться с турнира после полученной травмы. В этой связи руководство промоушна нашло Эдгару замену в лице экс-чемпиона Жозе Алду. Таким образом бой Холлоуэй — Алду станет главным событием турнира, сообщает MMA Fighting.

Эта встреча станет уже второй между бойцами. В июне американец нокаутировал Алду, отобрав у того чемпионский титул.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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UFC Жозе Алду
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