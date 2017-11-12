Фьюри дерзко обратился к Владимиру Кличко с открытым письмом

Британский боксёр в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился с открытым письмом в адрес бывшего чемпиона мира Владимира Кличко. Англичанин вспомнил свою победу над украинцем и выразил недовольство тем, что Кличко в своих интервью восхищался Энтони Джошуа.



«Владимир, я не понимаю, почему ты так озлоблен после поражения цыганскому королю. Ты постоянно твердишь о поражении Джошуа, говоришь, о том, какой он великий. Но тот поединок ты проиграл техническим нокаутом, до самого конца шансы сохранялись 50 на 50. Ну а в нашем противостоянии ты не смог нанести ни одного удара, я заставлял тебя промахиваться и попросту игрался с тобой в ринге.



Но при всём этом ты утверждаешь, что Джошуа лучше. Знаю, ты никогда не скажешь правду, но, по крайней мере, ты её сам знаешь, как и Виталий. Ничего другого я от вас, парни, и не ожидал. Но глубоко внутри себя ты в курсе, что тогда произошло. Я буду всегда приходить в твоих кошмарах, доктор Кличко, и ты всегда будешь помнить о том, что не сумел победить толстого цыгана», — написал Фьюри в своём «твиттере».