Беспутин и Дадашев одержали очередные победы

В ночь с 11 на 12 ноября во Фресно (Калифорния, США) состоялся турнир по боксу, главным событием которого стала встреча между Артуром Бетербиевым и Энрико Коллингом.

В андеркарде этой встречи свои очередные поединки на профессиональном ринге провели ещё два российских спортсмена.

Максим Дадашев (9-0, 8 КО), выступающий в полусреднем весе, досрочно победил Кларенса Бута (15-4, 8 КО). Ещё один боец полусреднего веса Александр Беспутин (8-0, 6 КО) единогласным решением судей победил Хуана Руиса (20-1, 12 КО).