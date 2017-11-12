Вах получил перелом руки и был госпитализирован после боя с Миллером

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Мариуш Вах попал в больницу после поединка с Джареллом Миллером. У поляка диагностирован перелом правой руки, сообщает Ringpolska.

Вероятнее всего, он получил его ещё во втором раунде. Именно этим объясняется малое количество ударов, которые поляк выбрасывал по ходу встречи.

Рефери остановил бой Миллер — Вах в девятом раунде после консультации с врачом. На тот момент поляк практически не отвечал на удары соперника и вовсе не работал травмированной рукой. По итогам встречи судьи зафиксировали победу Миллера техническим нокаутом.