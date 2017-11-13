Патрисиу Фрейре не выступит на Bellator 188

Патрисиу Фрейре не сможет принять участие в турнире Bellator 188, на котором он должен был защищать свой титул в бою с Даниэлем Вайхелем в полулёгкой весовой категории, сообщает MMAFighting.



Причиной этого стала травма колена, полученная спортсменом. Брат Патрисиу Патрики Фрейре пытался предложить свою кандидатуру на замену чемпиону, однако промоутеры Bellator отклонили эту идею. Поединок между Вайхелем и Фрейре будет проведён позже.