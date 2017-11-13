Гильермо Джонс вернётся на ринг 18 ноября в Доминикане

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Гильермо Джонс (40-3-2, 30 KO) вернётся на ринг 18 ноября в Санта-Доминго (Доминиканская Республика). На эту дату у панамца запланирован поединок с уроженцем Эквадора Итало Переа (10-2-2, 6 КО), сообщает BoxingScene. Для Джонса это будет третий бой после отмены реванша против Дениса Лебедева из-за положительного результата допинг-теста (победа Джонса в первом бою была отменена также из-за положительной допинг-пробы).



Свой предыдущий бой Джонс провёл в июле прошлого года против Гарретта Уилсона, которого победил решением большинства судей.