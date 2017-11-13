Кунченко: американцы не изменят результата боя Шлеменко — Мусаси

Известный российский боец Алексей Кунченко не верит, что протест Александра Шлеменко на исход боя с Гегардом Мусаси приведёт к пересмотру результата встречи.



«Что было, то уже прошло. Александр не возвращается больше к этой теме. Протест они написали, будут его ждать. Я согласен, что американцы не будут ставить под удар репутацию своих судей и не пересмотрят решения, а оставят всё как есть. Александр готов развиваться дальше, искать новые интересные вызовы, а на это судейство не обращать внимания. Себе и зрителям он всё доказал», — рассказал Кунченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Поллное интервью с Кунченко выйдет на «Чемпионате» в ближайшее время.