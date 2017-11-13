Хорн: бой с Макгрегором будет лёгким и денежным, кто же от такого откажется?

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн всё ещё желает провести повторный поединок с Мэнни Пакьяо, но также австралиец не оставляет надежд получить бой с другими звёздами единоборств.

«Я слышал, что если Мэнни и вернётся, то ради реванша со мной, после он завершит карьеру. Конечно, я хочу с ним второй бой. В тот день я чувствовал, что сделал достаточно для победы.

Что касается других больших имён, меня призывают ко встрече с Макгрегором. Этот бой для меня будет лёгким и очень денежным. Кто же от такого откажется?

Мейвезер? он очень силён в защите, но я думаю, что возраст берёт своё и его лучшие годы в прошлом. Сейчас я способен его побить, но раньше сделать это было бы гораздо сложнее", — приводит слова Хорна BoxingScene.

13 декабря Джеффу Хорну предстоит добровольная защита титула в поединке с Гэри Коркораном.