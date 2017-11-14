Макгрегор извинился за своё поведение на турнире Bellator 187

Чемпион UFC Конор Макгрегор принёс извинения за своё поведение на турнире Bellator 187 в Дублине. Напомним, Макгрегор едва не подрался с рефери Марком Годдардом после боя между Чарли Уордом и Джоном Редмондом. В СМИ появилась информация, что Макгрегор будет временно отстранён от участия в UFC и его поединок с временным чемпионом Тони Фергюсоном, который должен был пройти 30 декабря, отменён.



«Я искренне извиняюсь за своё поведение на последнем турнире в Дублине. При попытке поддержать своего товарища я дал волю эмоциям и повёл себя неподобающе. Являясь чемпионом UFC, исполнительным продюсером и общественным деятелем, я должен придерживаться более высокого стандарта. Судья Марк Годдард принимал ужасные решения в ходе боя, пытаясь заставить подняться с пола бессознательного спортсмена и продолжить бой. Однако вопреки желанию судьи и тренеров бой был завершён.



Я хочу принести искренние извинения президенту Ассоциации боксерских комиссий (ABC) Майку Мазулли, всем чиновникам и сотрудникам, которые работали на этом мероприятии, Энди Райану и его бойцу Джону. Я всегда учился на своих ошибках, и этот раз не станет исключением», — написал Макгрегор в своём «инстаграме».

Бой Макгрегора и Фергюсона, который должен был пройти 30 декабря, не состоится