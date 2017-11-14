Агент Макгрегора не подтвердил информацию об отмене боя Конора с Фергюсоном

Оди Аттар, агент чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора, прокомментировал слова президента Ассоциации боксерских комиссий Майка Мазулли о том, что звёздный ирландец отстранён от поединка с временным чемпионом Тони Фергюсоном за своё поведение на турнире Bellator 187 в Дублине. Напомним, Макгрегор едва не подрался с рефери Марком Годдардом после боя между Чарли Уордом и Джоном Редмондом.



«То, что сказал Мазулли, — это неправда», — подчеркнул Аттар в интервью MMA Fighting.



«Макгрегор должен был провести поединок 30 декабря, но он не будет драться. UFC накажет своего спортсмена. Я жду их решения. Один из шагов — отмена боя 30 декабря», — отмечал ранее Мазулли.

Бой Макгрегора и Фергюсона, который должен был пройти 30 декабря, не состоится