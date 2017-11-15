Вудли может встретиться с Диасом на турнире UFC 219

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли может провести защиту титула на турнире UFC 219, который состоится 30 декабря в Лас-Вегасе в поединке с Нейтом Диасом. Об этом сообщил в своём «твиттере» журналист Крис Тейлор.



«Итак, Нейт Диас против Тайрона Вудли в разработке на турнир UFC219», — написал Тейлор.



Стоит отметить, что ранее сообщалось, что на турнире UFC 219 главным событием должен стать поединок Конора Макгрегора и Тони Фернандеса, однако, по сообщениям СМИ, Макгрегор был отстранён от соревнований из-за своей выходки на турнире Bellator 187 в Дублине.