Эллерби — де ла Хойе: сядь на своё место, ты не Мейвезер

Близкий друг Флойда Мейвезера и генеральный директор его промоутерской компании Леонард Эллерби подверг критике легендарного боксёра Оскара де ла Хойю. Ранее де ла Хойя неоднократно высказывался в негативном ключе относительно боя между Флойдом и Конором Макгрегором, а недавно заявил, что собирается вернуться на ринг ради поединка с чемпионом UFC по боксёрским правилам.



«Поливая ненавистью наш поединок и призывая к этому фанатов, ты действительно собирался повторить то же самое? Остынь и сядь на своё место, ты не Мейвезер», — написал в своём «твиттере» Эллерби.