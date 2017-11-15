Али: в бою с Котто я буду более осторожен, чем когда-либо прежде

Садам Али (25-1, 14 КО) признаёт, что ему необходимо быть очень осторожным с таким маститым соперником, как Мигель Котто (41-5, 33 КО), с которым ему предстоит встретиться на ринге 2 декабря в Нью-Йорке. На кону будет стоять принадлежащий Котто титул чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе.



«Я должен быть осторожнее. У него огромная сила. Я всегда очень осторожен в боях, но в этом поединке я должен быть намного осторожнее. Я должен оставаться сосредоточенным на протяжении всего боя. Я поднимаюсь в более тяжёлый вес. Это огромный вызов, но я готов. Это большой вызов и большой шаг вперёд, это самый именитый соперник в моей карьере», — цитирует Али BoxingScene.