Р. Хаттон: я готов вернуться на ринг ради боя с Рио Фердинандом

Экс-чемпион мира Рикки Хаттон заявил о своей готовности вернуться на ринг ради проведения поединка с бывшим защитником «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинандом. В сентябре этого месяца Фердинанд заявил о намерении попробовать свои силы ав профессиональном боксе. Интересно, что Хаттон является поклонником клуба «Манчестер Сити», который является принципиальным соперником «Юнайтед».



«Рио — отличный парень и поклонник бокса. Он бы не не стал этого делать, если бы не относился к этому серьёзно. Я бы вернулся, чтобы сразиться с ним», — цитирует Хаттона BoxingScene.