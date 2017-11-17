Лемье — Сондерсу: наслаждайся статусом чемпиона ещё один месяц

16 декабря в Квебеке (Канада) состоится вечер бокса, главным событием которого станет титульный бой между чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Билли Джо Сондерсом и экс-чемпионом Давидом Лемье. За месяц до поединка последний продолжает раскручивать его, обещая уничтожить оппонента.

«Остался месяц до того, как твоя отвратительная задница отправится на канвас. Сондерс, наслаждайся статусом чемпиона ещё один месяц, до тех пор, пока я не уничтожу тебя», — написал Лемье на своей странице в «Твиттере».