Паркер: Джошуа уже падал и я смогу его нокаутировать

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер в очередной раз заявил, что он способен справиться с чемпионом по версиями WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа. По мнению новозеландца, главный недостаток Джошуа заключатся в неспособности держать удар.

«Это хороший бой, мы оба выбрасываем большое количество ударов. Я уверен в себе и думаю, что я могу нокаутировать его. Я чувствую, что у меня крепкий подбородок, в то время как Джошуа уже падал. Я не говорю, что он плохой боец, но он уже был в нокдауне и это его слабость. Я смогу выиграть у него нокаутом», — приводит слова Паркера BoxingScene.