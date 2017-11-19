Чемпион ACB в полулёгком весе Марат Балаев не выступит на турнире ACB 77, проведение которого запланировано на 23 декабря. У спортсмена диагностирована травма спины, и по рекомендации врача он отстранён от любых физических нагрузок на неопределённый срок, сообщает на своей странице во «Вконтакте» глава лиги ACB Майрбек Хасиев.

На замену Балаеву выйдет четвёртый номер рейтинга полулегковесов Александр Педусон. Несмотря на то что до боя остаётся чуть больше месяца, он без раздумий принял предложение лиги. Педусон сразится за титул временного чемпиона организации с Юсуфом Раисовым.