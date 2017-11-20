Павлович: Сидельников — хороший парень, и стоит забыть о том, что было раньше

Чемпион Fight Nights Global Сергей Павлович прокомментировал свой успех в титульном поединке с Кириллом Сидельниковым. Для Павловича эта защита стала первой успешной в карьере.

«Спасибо всем, кто пришёл поддержать. Большое спасибо Кириллу. Тренировались очень много и долго. Огромное спасибо моим тренерам. Всё, что у меня получается в спорте, это благодаря им.

Было ли желание доказать, что я лучший по профессионалам? Кирилл хороший парень, и стоит забыть о том, что было раньше», — подчеркнул Павлович после поединка.

Несколько лет назад Павлович уже встречался с Сидельниковым, это было на турнире по боевому самбо, и уступил.