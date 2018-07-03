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Миочич: Россия играет очень хорошо, но у Хорватии есть шансы

Миочич: Россия играет очень хорошо, но у Хорватии есть шансы
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Чемпион UFC в тяжёлом весе американец хорватского происхождения Стипе Миочич поделился впечатлениями от поединка сборной Хорватии с Данией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, а также рассказал об ожиданиях от матча команд России и Хорватии в 1/4 финала.

«Во время матча с Данией меня чуть удар не хватил. Это просто американские горки, что это была за игра. Сначала нам забили, и я удивился, потом мы сравняли счёт, и всю игру ничего не происходило. В конце мы заработали пенальти. На стадионе творилось такое, но мы не забили.

Потом была серия пенальти, и я весь вспотел. Это было потрясающе. Мы победили и двигаемся дальше. А дальше нас ждёт сборная России. Они играют очень хорошо, но всё будет нормально, шансы есть. Ещё три матча, и, если мы выиграем, я буду просто счастлив», — рассказал Миочич в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

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