Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова

12-кратный чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший ответил на вызов чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«CBS, Showtime и MGM Grand, готовьте свои чековые книжки! Сделаем Лас-Вегас снова великим!» — написал в своём «инстаграме» Мейвезер-младший.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Мейвезера-младшего.

Напомним, 6 октября Нурмагомедов защитил чемпионский титул UFC в бою с ирландцем Конором Макгрегором. Россиянин провёл удушающий приём в четвёртом раунде и вынудил соперника сдаться.



После завершения схватки Хабиб самовольно покинул октагон и спровоцировал массовую драку в зале и непосредственно в клетке. В октагоне началась потасовка между командами Макгрегора и Нурмагомедова.