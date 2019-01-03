Уайт: Алду отказался от пятираундового боя на UFC Fight Night 144

Президент UFC Дэна Уайт отметил, что хотел бы поставить бой Жозе Алду и Ренато Мойкано главным событием турнира UFC Fight Night 144, однако сам Алду предпочёл получить соглавный бой, чтобы провести в октагоне всего три раунда.



«Я согласен на сто процентов, что Жозе Алду должен быть участником главного события турнира UFC Fight Night 144. Но сам Алду захотел получить соглавный бой. Он не захотел пятираундового боя, он сказал, что хочет три раунда», — приводит слова Дэны Уайта MMAJunkie.



Уайт не отметил причин, по которым Алду отказался от боя продолжительностью в пять раундов.



Напомним, что главным событием UFC Fight Night 144 станет поединок Рафаэля Ассункао и Марлона Мораеса. Турнир пройдёт 2 февраля 2019 года в Бразилии.