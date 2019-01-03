Крис Юбэнк-младший встретится с Дигейлом 23 февраля в Лондоне

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе по версии IBO Крис Юбэнк-младший вернётся на ринг 23 февраля 2019 года, сообщает BoxingScene. Соперником Криса Юбэнка-младшего станет бывший чемпион мира по версии IBF Джеймс Дигейл. Поединок пройдёт в Лондоне на О2 Арене.



Юбэнк в последний раз выходил на ринг 28 сентября 2018 года, победив ирландского боксёра Джей-Джей Макдонаха. В феврале 2018 года Юбэнк уступил Джорджу Гроувзу в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии единогласным судейским решением. Это поражение стало вторым в профессиональной карьере британского спортсмена.



Джеймс Дигейл в последний раз выходил на ринг 7 апреля 2018 года, победив Калеба Труэкса единогласным решением судей, тем самым взяв у американца реванш за поражение в декабре 2017 года.