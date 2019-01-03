Сафаров выступит на турнире UFC в Лондоне, где встретится с Саки

16 марта на лондонской O2 Arena состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 147. В его ходе третий поединок в карьере в UFC проведёт российский боец полутяжёлого веса Сапарбек Сафаров. Его соперником станет турецкий спортсмен Гёкхан Саки, сообщает MMA Fighting.

Сафаров предыдущий поединок провёл в феврале 2018 года, тогда он досрочно, в первом раунде, проиграл Тайсону Педро. Тот бой состоялся на турнире UFC 221 в Перте (Австралия). Что касается Саки, то для него это будет тоже третий поединок в UFC. Прошлое его выступление датировано июлем 2018 года. На турнире UFC 226 он нокаутом, уже в первом раунде, проиграл Халилу Раунтри.

Известно, что на лондонском турнире UFC встретятся также Волкан Оздемир и Доминик Рейес.