Малиньяджи: Усик может стать конкурентоспособным супертяжеловесом

Бывший чемпион мира в двух дивизионах Пол Малиньяджи оценил перспективы абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в супертяжёлой категории.

«Думаю, Усик сделал себе имя и реально выделился. Он стильно выиграл Суперсерию, победив очень жёсткого Мурата Гассиева. И он победил его в довольно одностороннем бою, чего я совершенно не ожидал. А потом он отправился в Англию и, вероятно, подрался с более лёгким соперником. Но при этом с соперником, у которого больше ветеранской хитрости. Это был сложный бой. Были моменты, где Усик пытался раскусить составляющую Тони Беллью. Но он смог это сделать и нокаутировал Тони перед его же болельщиками. Поэтому я думаю, что в этом году Усик сделал большой шаг. От него всегда ожидали больших успехов, но он начал оправдывать ожидания.



Говорят, что он переходит в супертяжёлый дивизион. Я видел его лично, он отнюдь не маленький парень. Его рост около 189-192 см. Так что, возможно, он сможет найти себя в супертяжах. Он никогда не будет большим супертяжеловесом, но он может стать супертяжем приличных размеров и сможет стать конкурентоспособным.

Вероятно, ему нужно провести бой против супертяжа его размеров. Типа Фреса Окендо, или Карлоса Такама, или кого-то типа того. На основании того, как Усик будет выглядеть в этих боях, можно будет решать, остаться ему или вернуться обратно в тяжёлый вес», — сказал Малиньяджи CBS Sports.