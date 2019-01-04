У Макгрегора родился второй ребёнок

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал отцом во второй раз. Об этом он сообщил на своей официальной странице в «Инстаграме». При этом пока не совсем понятно, какой пол у новорождённого, ирландец предпочёл не разглашать эту информацию.

«Отправляюсь домой с моими двумя здоровыми детьми и энергичной и здоровой супермамой. 2019 год стартовал отлично. Спасибо всем за пожелания», — написал Макгрегор в социальной сети.

Соответствующий пост можно увидеть на официальной странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Первый ребёнок Макгрегора появился на свет 5 мая 2017 года, его назвали Конор Джек Макгрегор-младший. Оба ребёнка экс-чемпиона UFC рождены от его гражданской жены Ди Дэвлин.