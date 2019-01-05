Нуньес: попрошу два года на подготовку к реваншу с Крис Сайборг

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес заявила, что ей потребуется два года на подготовку к реваншу с Крис Сайборг Жустину.



«Крис Сайборг не смогла меня ранить своими ударами. Когда она попала по мне в первый раз, я поняла, что у неё нет достаточной силы, я просто опустила руки. Не знаю, видели вы, что я опустила голову, когда она стала бить меня, или нет, но факт в том, что я боялась разговоров о её сильных ударах больше, чем самих ударов.



Она не хотела драться со мной, если на подготовку потребовалось больше года, так что не думаю, что она захочет реванша, потому что я попрошу два года. Она сказала, что не хотела долго ждать и что мне нужен был год на подготовку к бою. На этот раз я попрошу два», — приводит слова Аманды Нуньес MMAFighting.