Бетербиев подписал контракты с Top Rank и ESPN, боя со Смитом не будет

Российский чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии IBF Артур Бетербиев расторг контракт со стриминговым сервисом DAZN и заключил контракт с промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN, сообщает BoxingScene.



Отмечается, что, скорее всего, Бетербиев больше не будет работать с менеджером Аль Хеймоном. Поединок Артура с Джо Смитом, который планировался на февраль, не состоится, так как Смит — подписант DAZN.



Промоутер Бетербиева Ивон Мишель продолжит работу с Бетербевым.



Несколько недель назад другой боец Мишеля, чемпион WBO в полутяжёлом весе Элейдер Альварес, подписал многолетнее соглашение с Top Rank. Альварес встретится с Сергеем Ковалевым в следующем месяце в матче-реванше, который будет транслироваться на ESPN.



Также на контракте у Top Rank есть владеющий титулом WBC полутяжёлой категории Александр Гвоздик, Сергей Ковалёв и чемпион WBO в суперсреднем весе Хильберто Рамирес, который может перейти в полутяжи в ближайшее время.