Официально: Кроуфорд и Хан проведут бой 20 апреля

Чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд 20 апреля проведёт поединок с экс-обладателем титулов в двух весовых категориях британцем Амиром Ханом, сообщает ESPN. Поединок был официально анонсирован сегодня, 15 января, на специальной пресс-конференции.

Кроуфорд — Хан станет главным событием боксёрского турнира, который будет транслироваться на ESPN по системе PPV.

Место проведения боя пока не определено, но промоутер компании Top Rank Боб Арум заявлял, что он пройдёт либо на Madison Square Garden в Нью-Йорке, либо на одном из арен Лас-Вегаса: T-Mobile Arena, MGM Grand Garden Arena или Mandalay Bay Events Center.

Теренс Кроуфорд за профессиональную карьеру в боксе не проигрывал ни разу, победив во всех 34 боях. Амир Хан имеет 33 победы при четырёх поражениях.