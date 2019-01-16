Тренер Сен-Пьера надеется на поединок Жоржа и Хабиба за титул в суперлёгком весе

Тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера Фирас Захаби хотел бы увидеть титульный бой в новой весовой категории до 165 фунтов между Хабибом Нурмагомедовым и Сен-Пьером.



«Жорж Сен-Пьер вернулся к тренировкам в обычном режиме. Думаю и надеюсь, что в 2019 году он вернётся в бои. Сейчас, насколько мне известно, нет суперлёгкого веса в UFC (165 фунтов). Все много говорят о появлении нового дивизиона. Это слухи, но если это так, то Жоржу будет интересно проводить там бои. Надеюсь, что это окажется правдой.



Думаю, что лучшим соперником для дебюта станет Хабиб Нурмагомедов. Было бы логично, если бы Хабиб и Сен-Пьер разыграли титул в новой весовой категории. Это был бы очень жёсткий бой. Оба не проигрывали годами. Жорж опаснее Хабиба в стойке, а его умение проводить неожиданные тейкдауны могло бы преподнести сюрприз и Хабибу», — приводит слова Захаби BJPenn.