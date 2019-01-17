Луис Ортис проведёт бой с Кристианом Хаммером

Официально анонсирован поединок супертяжеловесов Луиса Ортиса (30-1-0-2NC, 26KO) и Кристиана Хаммера (24-5, 14KO), сообщает BoxingScene.

Бой 39-летнего кубинца и 31-летнего немца состоится 2 марта в Нью-Йорке на арене «Barclays Center» и будет транслироваться на телеканале Showtime. Возглавит турнир бой Эрисланди Лары и Брайана Кастано.

Поединок с Хаммером станет для Ортиса пятым за последние 15 месяцев.

«Я никогда не беспокоился о том, кто мой соперник. Моя главная цель — матч-реванш с Деонтеем Уайлдером. Я хочу отомстить ему за единственное поражение в моей карьере. Я не могу получить этот бой сейчас, поэтому просто дерусь с тем, кто хочет выйти со мной на ринг. Хочу быть занятым. Я бы дрался каждый месяц, если бы мог», — сказал Ортис.