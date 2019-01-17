Хан: выиграю у Кроуфорда и займу его место в рейтинге P4P

Бывший чемпион мира по боксу Амир Хан высказался о предстоящем поединке с обладателем титула WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом, с которым он встретится 20 апреля.



«Я знаю, что многие люди говорят, что у меня нет шансов против такого бойца, как Теренс, но я твердо верю, что буду первым человеком, который победит его и займёт его место в рейтинге P4P. Теренс будет одним из самых опытных боксёров, с которыми я дрался, но он не настолько хорош, чтобы победа над ним была венцом моей карьеры.



Несмотря на два чемпионских титула, моим самым большим достижением остаётся серебряная медаль Олимпиады. Это изменило мою жизнь и сделало моё имя известным на весь мир за одну ночь», — цитирует Хана BoxingScene.