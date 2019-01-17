Монсону провели операцию по замене бедра, он хочет подраться в этом году

Боец MMA Джефф Монсон рассказал об операции по замене левого бедра на искусственное титановое, которую ему провели на этой неделе. Россиянин отметил, что намерен провести бой в конце года.



«Сейчас я чувствую себя гораздо лучше. В понедельник сразу после операции боль была достаточно сильно ощутима. Я уже хожу с использованием ходунка. Операция состояла в замене моего левого бедра на искусственное титановое. Я планирую участвовать в соревнованиях в конце года.



Доктора и медсестры были очень профессиональны, и я получил необходимую заботу о моём здоровье от настоящих экспертов. До операции я едва мог ходить, и я очень благодарен всему персоналу клиники, потому что моя жизнь значительно улучшится», — сказал Монсон Sport24.