Ф. Емельяненко: после боя мне нужен будет отдых, а позже приму решение о карьере

Боец Bellator Фёдор Емельяненко сказал, что примет решение о дальнейшей карьере не сразу после поединка с Райаном Бэйдером.

«Да, по контракту у меня остаётся один поединок с Bellator, бой с Бэйдером будет последним. О новой договорённости с Кокером ещё не говорили, за это его и уважаю, что не бежит впереди паровоза. Что касается дальнейшей карьеры, в любом случае, после поединка с Бэйдером мне нужен будет отдых. Решение, буду ли продолжать карьеру, приму только после этого», — сказал Емельяненко на пресс-конференции перед встречей с Райаном Бейдером.

Бой Фёдор Емельяненко — Райан Бейдер пройдёт 26 января в Инглвуде (штат Калифорния, США). Поединок станет финалом Гран-при Bellator в тяжёлом весе.