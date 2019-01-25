Источник: Емельяненко может сняться с боя с Бейдером из-за проблем со здоровьем

Райан Бейдер — Фёдор Емельяненко. Финал Гран-при Bellator. LIVE Последний Император в шаге от чемпионского пояса. Однако соперник не из лёгких.

Российскому MMA-тяжеловесу Фёдору Емельяненко стало плохо, и он может сняться с поединка с Райаном Бейдером. Об этом сообщил журналист Sherdog Энтони Уокер.

Поединок Емельяненко и Бейдера должен состояться 26 января на турнире Bellator 214 в рамках финала Гран-при тяжеловесов. По информации Энтони, Фёдору стало плохо в отеле, тем не менее матч с Райаном ещё не отменён.

«Узнал о слухе, что Фёдор испытывал этим утром проблемы со здоровьем. Похоже, что он рассматривал решение о снятии с турнира, но пока бой всё ещё в силе», — написал Уокер в «Твиттере».